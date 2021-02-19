Росіянин з ножем накинувся на українського дипломата: з'явилося відео (18+)

19 лютого 2021 , 19:51
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Росіянин напав на співробітника генерального консульства України у Санкт-Петербурзі. Невідомий завдав українському дипломату кілька ударів ножем.

Джерело:

телеграм-канал LIFE SHOT

Камери відеоспостереження, розташовані поблизу будівлі, зафіксували момент нападу. Відповідні кадри вже опублікували у мережі.

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На відео видно, як чоловік зателефонував у домофон дипломатичного представництва. При цьому, у руках він тримає пакет, а також стос документів.

Як тільки комендант консульства відчинив двері, зловмисник одразу накинувся на нього з ножем. Після цього кинув на землю стос паперів та втік.

Напад на українця у Санкт-Петербурзі: дивіться з телеграм-каналу LIFE SHOT

Що ще відомо про напад

  • Генеральне консульство, біля якого відбувся напад, розташоване на вулиці Бонч-Бруєвича.
  • Нападник – росіянин. За попередньою інформацією, він був записаним на прийом до дипустанови.
  • Першу медичну допомогу пораненому надав український прикордонник.
  • Після цього українця госпіталізували, його життя наразі нічого не загрожує.
  • Зловмисника вже затримали. Правоохоронці з'ясовуватимуть обставини інциденту.