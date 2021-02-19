Росіянин з ножем накинувся на українського дипломата: з'явилося відео (18+)

Росіянин напав на співробітника генерального консульства України у Санкт-Петербурзі. Невідомий завдав українському дипломату кілька ударів ножем.
Джерело:телеграм-канал LIFE SHOT
Камери відеоспостереження, розташовані поблизу будівлі, зафіксували момент нападу. Відповідні кадри вже опублікували у мережі.
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На відео видно, як чоловік зателефонував у домофон дипломатичного представництва. При цьому, у руках він тримає пакет, а також стос документів.
Як тільки комендант консульства відчинив двері, зловмисник одразу накинувся на нього з ножем. Після цього кинув на землю стос паперів та втік.
Напад на українця у Санкт-Петербурзі: дивіться з телеграм-каналу LIFE SHOT
Що ще відомо про напад
- Генеральне консульство, біля якого відбувся напад, розташоване на вулиці Бонч-Бруєвича.
- Нападник – росіянин. За попередньою інформацією, він був записаним на прийом до дипустанови.
- Першу медичну допомогу пораненому надав український прикордонник.
- Після цього українця госпіталізували, його життя наразі нічого не загрожує.
- Зловмисника вже затримали. Правоохоронці з'ясовуватимуть обставини інциденту.