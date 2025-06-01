У Дагестані окупант порізав собі горло, бо боявся, що українці візьмуть його в полон
- У Дагестані чоловік на ім'я Расул порізав собі горло біля відділення банку, бо боявся потрапити в полон до українців.
- Очевидці стверджують, що він стікав кров'ю і просив зателефонувати його синові, після чого його забрали до лікарні.
У Дагестані "герой СВО" порізав собі горло біля відділення банку. Очевидці стверджують, що при цьому він кричав, що українці візьмуть його в полон.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про моторошний інцидент у Дагестані
Стверджується, що окупанта звати Расул, а родом він з Махачкали. Очевидці переповідають, що окупант став у дверях офісу банку, після чого схопив ніж та почав різати собі горло. В цей час навколо нього зібрався натовп місцевих.
Свідки кажуть, що Расул стікав кров'ю і просив зателефонувати його синові, стверджуючи, що за ним полюють українці. Він боявся, що ЗСУ візьмуть його в полон.
Натовп зібрався навколо російського окупанта: дивіться відео
Російські пабліки пишуть, що його забрали до лікарні.
Довідка. Дагестан – один із лідерів серед російських регіонів із втрат серед мобілізованих.
До слова, кілька місяців тому у Чечні 17-річний хлопець напав з ножем на кадирівців, зарізавши одного з них. Месника вбили, тіло виставили на острах місцевих посеред села, а родичів – жорстоко покарали.