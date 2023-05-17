У Росії авіабомбу виявили у пункті прийому металолому: як вона там опинилася

Росія продовжує вражати. У місті Белебеї, що в Башкирії до пункту прийому металолому принесли авіабомбу. Її ледь не відправили на прес, що могло наробити чимало біди.

За наявною у росЗМІ інформацією, авіабомба лежала на території занедбаної військової частини. Її розформували ще у 2011 році. Небезпечний снаряд вирішив поцупити один з робітників, передає 24 Канал.

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Вибухова крадіжка

До пункту прийому брухту авіабомбу привіз співробітник компанії, яка займається розбиранням старих будівель на будматеріали. Цитуємо: "чоловік забрав великий металевий сірий предмет із "хвостом" і транспортував на територію своєї бази".

Чоловік божиться, що йому навіть на думку не спало, що це авіабомба. Він ніколи не служив у війську, а знахідка просто могла принести йому грошенят. Власне, знахідку на складі металолому виявили правоохоронці.

Снаряд уже встигли оглянути кінологи. Пес відчув наявність вибухових речовин в авіабомбі. Також на місці свою роботу виконували сапери-вибухотехніки.

Зауважимо, що споруду колишньої військової частини у Белбеї давно розбирали на будматеріали. Цим займалися різні компанії за тендером. Сама територія обгороджена. Поблизу житлових будинків нема.

Прагнення наживи чоловіка ледь не коштувало йому життя. Натомість росіяни, які прийшли в Україну, щоб вбивати наших громадян, уже за це поплатилися.

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