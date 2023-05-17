У Росії авіабомбу виявили у пункті прийому металолому: як вона там опинилася
Росія продовжує вражати. У місті Белебеї, що в Башкирії до пункту прийому металолому принесли авіабомбу. Її ледь не відправили на прес, що могло наробити чимало біди.
За наявною у росЗМІ інформацією, авіабомба лежала на території занедбаної військової частини. Її розформували ще у 2011 році. Небезпечний снаряд вирішив поцупити один з робітників, передає 24 Канал.
Читайте також На транспорті військових Росії почали знаходити "маячки": істерику спровокував Рогозін
Вибухова крадіжка
До пункту прийому брухту авіабомбу привіз співробітник компанії, яка займається розбиранням старих будівель на будматеріали. Цитуємо: "чоловік забрав великий металевий сірий предмет із "хвостом" і транспортував на територію своєї бази".
Чоловік божиться, що йому навіть на думку не спало, що це авіабомба. Він ніколи не служив у війську, а знахідка просто могла принести йому грошенят. Власне, знахідку на складі металолому виявили правоохоронці.
Снаряд уже встигли оглянути кінологи. Пес відчув наявність вибухових речовин в авіабомбі. Також на місці свою роботу виконували сапери-вибухотехніки.
Зауважимо, що споруду колишньої військової частини у Белбеї давно розбирали на будматеріали. Цим займалися різні компанії за тендером. Сама територія обгороджена. Поблизу житлових будинків нема.
Прагнення наживи чоловіка ледь не коштувало йому життя. Натомість росіяни, які прийшли в Україну, щоб вбивати наших громадян, уже за це поплатилися.
Знищили вже 200 тисяч окупантів
- За минулу добу наші захисники та захисниці ліквідували 610 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на той світ відправили 200 590 бійців так званої "другої армії світу".
- Слід зауважити, що реальні втрати у живій силі можуть бути вищими. Це пов'язано з тим, що підрахувати кожного ліквідованого солдата у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.
- Також на брухт перетворили чимало техніки ворога. Росіяни не дорахуються 3 771 танка, 7 365 бойових броньованих машин, 3 166 артилерійських систем, 562 РСЗВ та 318 засобів ППО.
- А ще наші захисники знищили 308 літаків, 294 гелікоптери, 2 748 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 982 крилаті ракети, 18 суден, 6 067 автомобілів і автоцистерн і 417 одиниць спецтехніки.