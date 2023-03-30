Росіянин "спалив" злочинну таємницю окупантів у прямому ефірі: відеодоказ

Російський колаборант з Запоріжжя "спалився" у прямому етері. Він фактично зізнався у злочинах окупантів на окупованих територіях.

Про це повідомляє 24 Канал. Зокрема, колаборант, на прізвище Балицький, розповів, як відбувається рейдерське захоплення квартир.

Дивіться також Зрадники в білих халатах і аптечна мафія: як працює "медсистема" на окупованому Запоріжжі

В українців відбирають квартири

Отож, на окупованих територіях окупанти відбирають квартири тих, хто виїхав і перебуває на підконтрольній українській владі та військам території. Балицький прямо у прямому етері розповів, як усе це відбувається. До того ж для окупантів ця схема не нова, бо так вони робили й на Донбасі, й у Криму.

Ввели структуру в себе в Запорізькій області так, що якщо 3 місяці додому не повертається господар, то, звісно, перевіряється вся структура, де він перебуває. Ми дім не забираємо, ми передаємо його управлінню, селимо туди людей,

– розповів сам гауляйтер.

Звісно, коли ми деокупуємо ці території, то законне майно повернеться законним власникам. Зокрема, окупантам доведеться забиратись з цих територій зі словами: "Так не хочу їхати з ..."

Росіянин "спалив" злочинну таємницю окупантів у прямому ефірі: дивіться відео

Ситуація в Маріуполі

Тим часом у Маріуполі окупанти привезли подачки місцевим, хто лишився в місті. Насправді на людей на цьому відео боляче дивитися.

Росіяни роздавали людям гречану кашу й булочки. А один з якихось активістів ще й дуже сильно нахвалював дійство на камеру.

Ситуація на окупованих територіях: останні новини