"Хочеш жити – йди за пташкою": військові показали, як окупант здався в полон дрону

Ще один російський загарбник урочисто поповнив лави полонених окупантів. Так, українські військові показали, як росіянин добровільно здався у полон.

На полі бою російський загарбник, щоб вижити, здався у полон українському дрону. Відео опублікували в телеграм-каналі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

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Поповнення у лавах полонених окупантів

Українські бійці 10-ї ОГШБр "Едельвейс" продемонстрували, як ще один росіянин раптово згадав, що він не на своїй землі й здався в полон українському дрону.

На оприлюднених захисниками кадрах чітко видно, як окупант отримав "таємне послання" від української "пташки". На папері було написано – "Хочеш жити – йди за пташкою".

Російський загарбник вочевидь нарешті зрозумів, що йому тут не раді, а наслідки у разі непослуху будуть для нього не надто приємними.

Вони бояться. Вони хочуть жити. Ще один росіянин здався в полон коптеру, він розуміє що це не його війна. Україна поверне всі території,

– мовиться у повідомленні наших захисників.

Бійці також опублікували "шлях" окупанта до його здачі в полон.

Російський загарбник добровільно здався у полон українському дрону: дивіться відео

Окупанти не вперше здаються у полон "українським птахам"

2 лютого бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади взяли у полон російського піхотинця. Він, щоб вижити, здався у полон українському дрону. Після того як безпілотник скинув гранату в окоп, окупант проілюстрував жестами, що хоче здатися.

Після точного прильоту гранати в окоп російський боєць зрозумів, що у нього є два варіанти: загинути, або ж здатися в полон і залишитися живим. Він вибрав останнє, і жестами продемонстрував безпілотнику, що здається та відправився до українських позицій, слідуючи за дроном.

Під час допиту він розкрив багато цінної інформації, зокрема згадав про особовий склад і зброю свого підрозділу. Так, українські штурмовики отримали корисну інформацію та поповнення для подальших обмінів полоненими.

Військовим окупаційних військ варто запам'ятати, що у них завжди є вибір: або здатися в полон, або померти через брудні амбіції Кремля.