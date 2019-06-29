Росіянин утримував у трудовому рабстві 100 українців: фото

Правоохоронці викрили мережу фальшивих "реабілітаційних центрів", які діяли у різних містах України. Там у трудовому рабстві утримували близько 100 осіб, організував усе росіянин.

Злочинне угрупування діяло по всій Україні під виглядом благодійної організації, повідомляє прес-служба МВС.

Варто знати: В аеропорту Запоріжжя затримали терориста, якого розшукує "Інтерпол"

Людей з наркотичною та алкогольною залежністю утримували незаконно, змушуючи виконувати важку роботу. Правоохоронці з прикордонниками під час спецоперації припинили діяльність трьох таких центрів – у Маріуполі, Львівській та Івано-Франківській областях.



Правоохоронці викрили центри, де утримували людей



Викриття "реабілітаційних центрів"

У МВС зазначають, що організатор групи – громадянин Росії. Також поліцейські встановили 12 учасників організації на чолі з організатором, їх підозрюють в незаконному позбавленні волі людей.