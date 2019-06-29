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      Росіянин утримував у трудовому рабстві 100 українців: фото

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      В Україні викрили фальшиві "реабілітаційні центр", звільнено з трудового рабства близько 100 осіб
      В Україні викрили фальшиві "реабілітаційні центр", звільнено з трудового рабства близько 100 осіб / МВС

      Правоохоронці викрили мережу фальшивих "реабілітаційних центрів", які діяли у різних містах України. Там у трудовому рабстві утримували близько 100 осіб, організував усе росіянин.

      Злочинне угрупування діяло по всій Україні під виглядом благодійної організації, повідомляє прес-служба МВС.

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      Людей з наркотичною та алкогольною залежністю утримували незаконно, змушуючи виконувати важку роботу. Правоохоронці з прикордонниками під час спецоперації припинили діяльність трьох таких центрів – у Маріуполі, Львівській та Івано-Франківській областях. 


      Правоохоронці викрили центри, де утримували людей


      Викриття "реабілітаційних центрів" 

      У МВС зазначають, що організатор групи – громадянин Росії. Також поліцейські встановили 12 учасників організації на чолі з організатором, їх підозрюють в незаконному позбавленні волі людей.

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      Теги: Новини України Новини політики Поліція Вибухи у Донецьку Новини Львова Новини Івано-Франківська Трудове рабство Міністерство внутрішніх справ
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