Убивав полонених у Соледарі: російські партизани ліквідували воєнного злочинця Сергія Конкєєва

Ближче до вечора 27 лютого російські партизани повідомили, що в Красноярську вбили Сергія Конкєєва. Чоловік був причетним до убивств полонених, ба більше – хизувався ними. 24 Канал розкаже, що про це відомо.

В Офісі Генерального прокурора впевнені: росіяни навмисне публікують відео з розстрілами полонених. Таким чином окупанти намагаються деморалізувати ЗСУ.

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Що відомо про вбивство Сергія Конкєєва

Сьогодні в Красноярську силами партизанського руху "Екстреміст" було ліквідовано військового злочинця Конкеєва Сергія Олександровича. Окрім порушення статті КК РФ "про найманство", перебування в окупаційному контингенті на території України, Конкеєв під запис зізнався у військових злочинах (розстріляв трьох українців і зарізав двох польських добровольців),

– повідомили російські партизани.

Також вони уточнили: відповідно до офіційних даних про працевлаштування, Конкєєв працював вертухаєм у СІЗО-1 Красноярська, яке багато разів фігурувало в розслідуваннях щодо катувань підслідних.

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Партизанський рух "Екстреміст" подякував за сприяння у акції колегам із руху "Скрепачъ".

Хто такий Сергій Конкєєв

Докладні відомості про нього є на сайті "Миротворця". Там багато його фотографій, у тому числі з сайтів знайомств. Конкєєв справді жив у Красноярську.

У відео, записаному через чат-рулетку, Конкєєв зізнається в своїх злочинах.

Я учасник бойових дій, за "Вагнера". У мене є дві медалі. Скажу більше: я особисто розстріляв трьох українців і двох поляків, ножем зарізав. Поляків особисто зарізав,

– хизується він.

На уточнювальне запитання співрозмовника злочинець відповідає, що так, зарізав полонених. А коли той говорить, що Конкєєва записують і його вирахують, то росіянин стверджує, що йому все одно, і демонструє на камеру медалі.

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У повній версії відео, викладеній на "Миротворці", Конкєєв пояснює: на його руках справді є кров, але цими руками він звільняв "російські землі". На задньому тлі помітно російський прапор, а на чашці – зірки.

На підтвердження своїх слів Конкєєв показав паспорт, утім, прізвище закрив. Також уточнив: воював в Україні пів року і "не зек". Але назад на фронт не хоче – свою місію нібито виконав. Конкєєв убивав полонених у Соледарі.