Росіянина, котрий прилетів до США літаком без квитка та паспорта, можуть відправити за ґрати
Джерело:CNN
Сергій Очігава може сісти за ґрати на п'ять років. А все тому, що цей росіянин прибув до США без квитка, паспорта та будь-яких спогадів.
Як зазначають журналісти, громадянина Росії суд присяжних визнав винним. Відтак, чоловікові, котрий був безквитковим пасажиром літака та прибув до США без квитка, паспорта чи візи, може очікувати тюремний термін.
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Можуть посадити на 5 років
На 46-річного Сергія Очігаву може очікувати ув'язнення на термін до 5 років. Його можуть запроторити до федеральної в'язниці. Саму ж справу проти нього відкрили у листопаді 2023 року. Сталося це після того, як з Копенгагена росіянин прибув літаком до Лос-Анджелеса.
Як кажуть прокурори, Очігава прибув до контрольно-пропускного пункту митної та прикордонної служби у Лос-Анджелесі. Заявляють, що він "дав неправдиву та оманливу" інформацію. Спочатку повідомляв, що залишив свій паспорт у літаку.
Але його ім'я не змогли знайти ані серед пасажирів цього літака, ані серед інших міжнародних рейсів. Причому у росіянина не було з собою не лише паспорта, а й візи, яка дозволяла б в'їхати до Сполучених Штатів.
Як з'ясувалося, в Очігави був як російський, так і ізраїльський паспорти. Його пред'явили до суду 5 грудня. Чоловік себе винним у висунутих звинуваченнях не визнав. Наразі він – під вартою. А вирок йому мають винести у лютому 2024 року.
Що відомо про горе-мандрівника
- Власне, слідству екіпаж цього літака розповів, що Очігава під час вильоту перебував на місці, яке мало бути зайнятим. А вже після вильоту він продовжив пересуватися повітряним судном.
- Чоловік мінявся місцями, намагався спілкуватися з іншими пасажирами, котрі ігнорували росіянина.
- Кажуть, що під час перельоту він їв. А ще в "один момент спробував з'їсти шоколад, який належав членам екіпажу".
- Агентам американського Федерального бюро розслідувань він сказав, що має ступінь доктора економіки та маркетингу. Каже, що востаннє економістом працював у Росії.
- А ще росіянин казав, що у нього міг бути квиток на літак, щоб вирушити до Сполучених Штатів. Утім, він зазначив, що не впевнений у цьому. За його словами, він також не пригадує, як в аеропорту Копенгагена проходив контроль. Що ж робив у столиці Данії, він пояснювати не захотів.