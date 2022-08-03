Ката, причетного до звірячого знущання з полоненого, встановили у той день, коли з’явилося відео

росіяни виклали у мережу відео, на якому жорстко катують, а потім вбивають полоненого українського солдата. Причетного до цього підлого злочину встановили майже одразу.

російські окупанти вже відкрито хизуються тим, що не дотримуються жодних правил ведення війни та міжнародних законів. Вони знущаються з полонених, катують їх та чинять тиск за допомогою злочинних дій.

Читайте також Ніхто нічого не хоче з вбивцями, – Зеленський про можливість відновлення взаємин із росією

Окупанта-ката знайшли у той самий день

Як повідомив уповноважений Верхвоної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, наші правоохоронці встановлюють особи російських окупантів, які причетні до злочинів проти українців, дуже швидко. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Нещодавно з'явилося відео, як окупанти знущаються з нашого полоненого солдата, а потім його вбивають. Інформацію про виконавця злочину у мережі знайшли одразу – це окупант з калмикії арошанов віталій. Також вдалося знайти усі його дані, включно з адресою та номерами телефонів.

Мені повідомили, що в той самий день, коли були розміщені ці фото та відео, було відкрите кримінальне провадження, і ця особа була встановлена вже до кінця дня. Всі докази зібрані, триває процес передачі цих матеріалів до міжнародних інстанцій,

– розповів Лубінець.

Дивіться також – батько ліквідованого окупанта з крейсера "Москва" отримав свідоцтво про його смерть: відео