"Бідолашна" росіянка вже місяць не може знайти житло в Італії: готова на все

Мати російський паспорт – це велика проблема у сучасному світі. Громадянці держави-терористки уже місяць не вдається винайняти житло за кордоном – вочевидь, дівчині доведеться жити на вулиці в Італії.

Як пише на сторінці Дарьї Рітмо, вона "бізнесменка в трусах", але схоже, що дівчина скоро залишиться без трусів, а тим паче – без житла. Їй не виходить уже довгий час орендувати квартиру в Італії, куди вона переїхала жити.

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Агенти тягнуть час та не хочуть здавати житло

Представниця ворожої держави відчула на собі, що це означає – мати паспорт країни, яка розпочала війну. В описі до свого акаунту вона обіцяє, що допоможе заробити грошей на дорогу машину, однак навряд її порадам варто вірити, якщо вона банально не має змоги знайти житло.



Сторінка росіянки, що не може орендувати житло в Італії / Скриншот з інстаграму

Вранці, 2 жовтня, вона повідомила, що справи у неї кепські та ранок зовсім недобрий. Дівчина уже декілька тижнів кожного дня по 3 – 4 години витрачає на те, аби домовитися з рієлторами про квартиру, але все – безрезультатно. Кожного разу вона віддає агентам свій паспорт, коли знаходить чергову квартиру, а потім дізнається, що "чомусь" у житло раптово заселився уже хтось інший.

Я не розумію, що робити і як мені жити. Мені постійно кажуть потім-потім… А потім виявляється, що квартира уже знята. А на сервісі я не можу зняти, бо вони не приймають мою карту,

– сказала росіянка.

Також вона зазначила, що їй уже байдуже, яка та квартира буде, якщо їй, звісно, вдасться її знайти. Навіть все одно, якщо вона коштуватиме "усі гроші світу", бо головне – хоч десь жити.

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Нагадаємо, росіянам ніде не раді, зокрема у Кіпрі. Країна братиме чималі гроші за в'їзд з громадян Росії на територію своєї держави. Таке рішення ухвалили через призупинення угоди між ЄС та країною-агресоркою про спрощений візовий режим.

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