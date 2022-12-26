Росіянка перемогла у премії ілюстраторів з малюнком про війну в Україні: художники обурені

Британська асоціація ілюстраторів AOI обрала переможців щорічної міжнародної премії ілюстраторів World Illustration Awards 2022. Однією з них стала росіянка з малюнком про війну в Україні.

Так, росіянка Анна Хохлова отримала золото у номінації Annual Global Healthcare Illustration Awards 2022. Спільнота художників обурена.

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Малюнок називається A Case of Sound Pollution. Він на тему посттравматичної реакції українських біженців на гучні звуки. Переможниця отримала грошову винагороду у розмірі 3 тисяч фунтів стерлінгів.

Приз переможниця, мовляв, віддасть біженцям

На сайті премії стверджують, що Хохлова підтримує українських біженців і має намір передати приз до благодійного фонду, який виберуть організатори конкурсу.

Українські художники обурені. Наголошують, це може бути ще гірше, бо оберуть щось подібне до "Червоного Хреста". Звертають увагу на абсурдний контекст: "росіянка намалювала про страждання українських біженців у Москві".

Я, блін, вже нічому не дивуюсь, але хоч крихта совісті повинна ж бути!...Маріуполь. Назви цього міста має вистачити, щоб забути про їхню совість як явище,

– пишуть в мережі.

Вимагатимуть скасування рішення

Наголошують, що потрібно домогтись скасування цього рішення. Тому українські ілюстратори масово залишають коментарі у соціальних мережах організаторів конкурсу.

Загалом у конкурсі взяло участь понад 2 тисячі кандидатів. До шортліста увійшло 50 робіт. Журі очолив ілюстратор Люка Д’Урбіно, що співпрацює з The New York Times та Hermés.