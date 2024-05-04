"Добре, що став на міну": росіянка зраділа, що син-окупант повернувся з фронту без кінцівки

У Росії мати зраділа, що її син, який воював в Україні, повернувся додому без кінцівки. Він став на міну та отримав поранення, але вижив. .

Росіянин Олексій Воронін пішов воювати проти України через борги і кредити. Він повернувся додому без кінцівки, однак радіє, що отримав компенсацію та зміг купити квартиру, передає 24 Канал.

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Якби мав право вибору, то не йшов би

У розмові з російськими журналістами Олексій розповів, що жив за межею бідності, поки не підписав контракт і не потрапив в Україну. Мати окупанта теж радіє, що він тепер без кінцівки, але з квартирою.

Він відразу мені зателефонував і сказав: "Мамо, я йду на війну". Не відмовляла, просто ревіла. Говорив: "Мамо, все одно треба їхати, кредити ж платити треба",

– розповіла мати загарбника.

Російський військовий зізнався, що пішов на фронт з надією, що йому "пощастить". Також він розповів, що не йшов би на війну, якби мав право вибору.

Може, й добре, що він став на міну. Залишився живий. Всі хлопці, які з ним були, всі загинули,

– додала мати окупанта.

Окупант також поділився, що не шкодує про все, що відбулося, адже він тепер має все "про що думав і мріяв".

Втрати Росії на 4 травня 2024 року

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат. Лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1260 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила понад 470 тисяч особового складу. Також на брухт перетворилися тисячі одиниць російської техніки, вартість якої сягає мільйонів доларів.

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила: