Жінка всиновила хлопчика з окупованої Донеччини, але від його брата та сестри відмовилась

Росія вивезла на свою території тисячі дітей із тимчасово окупованих регіонів. Тепер росіяни мають можливість їх всиновити, однак вони продовжують демонструвати свій цинізм під час цього.

Олена Зеленська під час зустрічі із журналістами із країн Латинської Америки: Аргентини, Бразилії, Колумбії, Мексики, Перу, Сальвадору та Чилі розповіла, що росіянка взяла під опіку хлопчика, вивезеного з тимчасово окупованої території Донецької області. Однак забрати його брата й сестру вона відмовилася, тому дітей розлучили всупереч їхньому бажанню.

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Хлопчику змінили особисті дані

Перша леді також наголосила, що в Україні розлучати братів і сестер при всиновленні заборонено. Крім цього, при всиновленні хлопчику із Донеччини змінили особисті дані: ім’я, прізвище, по батькові й навіть місце народження. Все це відбувалось попри спротив самої дитини.

Україна розшукує 19 тисяч примусово вивезених державою-агресоркою українських дітей. Це лише ті, чиї імена вдалося верифікувати.

Зеленська також сказала, що протиставити російському свавіллю щодо беззахисних дітей можемо лише спільні зусилля всіх вільних країн.

Водночас Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, ініційована 28 жовтня 2023 року в межах реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського, постійно зростає. Буквально напередодні цієї розмови до неї приєдналася Аргентина. Вона стала 37 учасницею цієї коаліції.

Важливо, щоб усі держави світу якнайшвидше зрозуміли: права та захист українських дітей – це про права й захист їхніх дітей також, – підкреслила перша леді.

Як Росія викрадає українських дітей