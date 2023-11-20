Дружини мобілізованих росіян вийшли на перший мітинг у Москві, – розвідка Британії

У британській розвідці розповіли, що у дружини мобілізованих росіян провели, мабуть, першу публічну вуличну акцію протесту після вторгнення їхньої держави в Україну. Цей мітинг відбувся 7 листопада у Москві.

У британському відомстві наголосили, що протестувальники зібралися на центральній Театральній площі в столиці країни-агресорки й розгорнули транспаранти. Дружини вимагали відвести своїх чоловіків з передової.

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Росіянки вийшли на перший мітинг проти мобілізації

У розвідці Великої Британії наголосили, що з лютого 2022 року в соцмережах щоденно з'являються відео російських дружин і матерів, які звертаються в Інтернеті з протестом проти умов служби своїх близьких.

Однак, за словами відомства, драконівське законодавство Росії досі не дозволяло родичам військових об’єднатися протидії путінському режиму, як це робили солдатські матері під час Афганської війни у 1980-х роках.

Поліція за лічені хвилини розігнала акцію протесту на Театральній площі. Проте миттєва вимога протестувальників примітна,

– сказали у розвідці.

Там наголосили, що дружини російських мобілізованих, очевидно, не захотіли терпіти необмежену тривалість бойового розгортання особового складу без ротації. Так, росіянки все частіше продовження мобілізації як нежиттєздатність російської армії.

Мітинг росіянок проти мобілізації чоловіків