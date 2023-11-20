Дружини мобілізованих росіян вийшли на перший мітинг у Москві, – розвідка Британії
Джерело:Міноборони Великої Британії
У британській розвідці розповіли, що у дружини мобілізованих росіян провели, мабуть, першу публічну вуличну акцію протесту після вторгнення їхньої держави в Україну. Цей мітинг відбувся 7 листопада у Москві.
У британському відомстві наголосили, що протестувальники зібралися на центральній Театральній площі в столиці країни-агресорки й розгорнули транспаранти. Дружини вимагали відвести своїх чоловіків з передової.
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Росіянки вийшли на перший мітинг проти мобілізації
У розвідці Великої Британії наголосили, що з лютого 2022 року в соцмережах щоденно з'являються відео російських дружин і матерів, які звертаються в Інтернеті з протестом проти умов служби своїх близьких.
Однак, за словами відомства, драконівське законодавство Росії досі не дозволяло родичам військових об’єднатися протидії путінському режиму, як це робили солдатські матері під час Афганської війни у 1980-х роках.
Поліція за лічені хвилини розігнала акцію протесту на Театральній площі. Проте миттєва вимога протестувальників примітна,
– сказали у розвідці.
Там наголосили, що дружини російських мобілізованих, очевидно, не захотіли терпіти необмежену тривалість бойового розгортання особового складу без ротації. Так, росіянки все частіше продовження мобілізації як нежиттєздатність російської армії.
Мітинг росіянок проти мобілізації чоловіків
- У центрі Москви 7 листопада група дружин, чиї чоловіки були мобілізовані восени 2022 року, зібралася на мітинг. Жінки вимагали безпечного повернення своїх близьких додому і поліпшення умов служби.
- Примітно, що дружини з Вологди записали відео, в якому розповідають про жахливу ситуацію, в якій опинилися їхні чоловіки, яких відправили в Донецьку область без належного обладнання та підготовки. На жаль, під час наступу загинули двоє російських військових, ще десятеро отримали поранення.
- Крім того, росіянки планують організувати масштабніші протести, однією з ключових дат може бути 19 листопада. Очікується, що демонстрації пройдуть у більш ніж 20 регіонах Росії, включаючи Красноярську, Новосибірську та Челябінську області. Тим часом мітинги в Москві та околицях заплановані на пізніший термін.