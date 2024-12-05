"Застрибують в останній вагон": чому росіянки спонукають своїх чоловіків йти на війну в Україні

Росіянки почали частіше шукати інформацію про те, які є методи, щоб відправити своїх чоловіків на фронт в Україну. Ймовірно, це пов'язано із тим, що кремлівська влада збільшила виплати за підписання контракту з міністерством оборони Росії.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що є багато факторів, які пояснюють бажання громадянок Росії переконати своїх чоловіків йти воювати проти України. Найвагомішою причиною є гроші, адже російська влада обіцяє шалені суми.

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Контракт з міноборони Росії

Ольга Романова зауважила, що у Москві за підписаний контракт платять найбільше – 5 мільйонів рублів.

Це велика сума, адже звичайному росіянину таких грошей не заробити,

– сказала голова благодійного фонду.

Вона підкреслила, що, крім виплат, окупантам, які готові йти на фронт, влада обіцяє списувати кредити у розмірі понад 10 мільйонів рублів. Така умова діє і на кредити їхніх рідних.

Важливо! Росія використовує фінансові виплати, щоб уникнути загальної мобілізації, оскільки у Кремлі побоюються протестів у разі радикальних кроків. За даними ГУР, підвищення стартових виплат за контракт до кількох мільйонів рублів свідчить про зменшення охочих долучатись до армії.

Російська пропаганда намагається проштовхувати у суспільство ідею про припинення війни. Пересічні громадяни розуміють це як завершення виплат.

Люди по суті "застрибують в останній вагон", підписуючи контракт з міноборони,

– зауважила Романова.

На її думку, росіянки також спонукають своїх чоловіків іти на фронт, щоб вони встигнули позбутись судимості, адже у Кремлі видали наказ, що за участь у війні влада скасовує будь-які злочини.

"Завдяки війні люди намагаються розв'язувати свої проблеми, але буде все не так, як вони собі уявляють, бо з'явиться багато росіян із ПТСР. Ніхто їх назад до Росії не пустить. Вони залишаться на окупованих територіях", – припустила голова благодійного фонду.