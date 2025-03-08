Росіянка, яка втратила на війні сина, записала відео з подякою за подаровану м'ясорубку

Жителька Мурманської області Росії втратила на війні Росії проти України свого сина. За це їй правляча партія Росії віддячила м'ясорубкою.

Спочатку ЗМІ не зрозуміли символізму, але пізніше жінка сама зазначила, що просила м'ясрубку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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М'ясорубка за м'ясорубку

В місті Полярні Зорі Мурманської області представники правлячої у Росії партії "Єдина Росія" в межах акції "Квіти мамм героїв" привітали маму "гуроя СВО" подарунком – м'ясорубкою.

Російські ЗМІ іронії не оцінили і здійняли галас у соцмережах. Однак, одна з героїнь, що отримала такий подірунок записала відеозвернення, де підтвердила – за сина просила м'ясорубку. Вона їй необхідна у побуті, за що вона подякувала правлячій партії.

Глава міста зазначив, що м'ясорубка не входила до стандартного набору подарунків, але жінці не змогли відмовити у її проханні.

Представники "Єдиної Росії" наголосили, що вітання намагаються спотворити, і закликали не підтримувати "нелюдські та провокаційні інтерпретації".