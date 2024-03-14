Двигун виявився несправним: у Росії розбився вертоліт Мі-8

Росія продовжує втрачати одиниці авіації. Так, на території держави-агресорки "приземлився" вертоліт Мі-8.

Російські телеграм-канали пишуть, що вертоліт Мі-8 з вахтовиками впав у районі Кварцової гори в Магаданській області. На борту перебували люди, є загиблі та постраждалі, передає 24 Канал.

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Двигун виявився несправним

Ймовірно, причиною жорсткої посадки Мі-8 стала несправність двигуна. Про неї пілоти повідомили на 13 кілометрі польоту. Двигун нібито відмовив через те, що вертоліт потрапив у сніговий заряд. Довелося здійснити аварійну посадку.

Водночас інформація про жертв та постраждалих різниться. Деякі російські телеграм-канали пишуть, що на борту перебували 20 осіб, зокрема, 3 члени екіпажу.

Повідомляють, що попередньо одна людина загинула і ще двоє отримали тяжкі травми. Загальна місткість вертольота – 22 людини.

Вертоліт летів маршрутом Сопка Кварцова – Омсукчан. Компанія, що виконувала транспортування вахтовиків, – "Дальнеріченськ Авіа".

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