Двигун виявився несправним: у Росії розбився вертоліт Мі-8
Росія продовжує втрачати одиниці авіації. Так, на території держави-агресорки "приземлився" вертоліт Мі-8.
Російські телеграм-канали пишуть, що вертоліт Мі-8 з вахтовиками впав у районі Кварцової гори в Магаданській області. На борту перебували люди, є загиблі та постраждалі, передає 24 Канал.
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Двигун виявився несправним
Ймовірно, причиною жорсткої посадки Мі-8 стала несправність двигуна. Про неї пілоти повідомили на 13 кілометрі польоту. Двигун нібито відмовив через те, що вертоліт потрапив у сніговий заряд. Довелося здійснити аварійну посадку.
Водночас інформація про жертв та постраждалих різниться. Деякі російські телеграм-канали пишуть, що на борту перебували 20 осіб, зокрема, 3 члени екіпажу.
Повідомляють, що попередньо одна людина загинула і ще двоє отримали тяжкі травми. Загальна місткість вертольота – 22 людини.
Вертоліт летів маршрутом Сопка Кварцова – Омсукчан. Компанія, що виконувала транспортування вахтовиків, – "Дальнеріченськ Авіа".
У Росії впав Іл-76
- Нещодавно в Іваново впав Іл-76. На борту військового-транспортного літака перебували пілоти з Оренбурзької та Тверської областей. Про це пишуть росіяни у соцмережах та ворожі телеграм-канали.
- Командиром цього літака міг бути 33-річний Махмуд Г. Попередньо, цей окупант мав вийти на пенсію ще торік, однак він вирішив продовжити служити в армії держави-терориста. Цей загарбник поставляв боєприпаси окупантам.
- У соцмережах з'явилася неофіційна та неперевірена інформація про те, що на борту Іл-76 могли бути топофіцери. А саме оператори комплексу дальньої радіолокаційної розвідки.