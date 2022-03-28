У Росії на 2 роки засудили дівчину, яка кинула коктейль Молотова в поліцейських на протесті
Російська машина продовжує чинити розправу над своїми ж громадянами. У Росії відправили за ґрати дівчинку, яка кинула коктейль Молотова в поліцейських.
Дівчину звинуватили в тому, що вона брала участь у несанкціонованій акції
Російський суд засудив дівчину до двох років колонії. Як повідомляються російські ЗМІ, їй загрожував термін до 5 років тюрми.
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Анастасія Левашова визнана винною у скоєнні злочину. Їй призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на два роки у виправній колонії загального режиму,
– заявили у суді.
За версією слідства окупантів, інцидент стався ввечері 24 лютого. Дівчину звинуватили в тому, що вона брала участь у несанкціонованій акції поблизу Пушкінської площі.
Вона буцімто кинула у бік правоохоронців скляну пляшку із сумішшю з легкозаймистих та горючих речовин. Анастасію Левашову відразу затримали та помістили СІЗО.
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