Бідкалися на атаку БпЛА й оголошували тривогу: ніч для росіян видалася дуже неспокійною
Ніч проти 7 березня видалася дуже тривожною для окупантів. Повідомляли про атаку безпілотників у кількох областях, а також оголошували ракетну небезпеку.
Про це стало відомо з російських телеграм-каналів. До слова, у російському міноборони вже відзвітували про буцімто успішну роботу "пе-ве-о", передає 24 Канал.
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Окупанти бідкалися на атаку
Уночі 7 березня у Росії оголошували ракетну небезпеку, а також заявили про атаку безпілотників. Так, сирени уночі лунали у Курській області – там вдосвіта попереджали буцімто про "ракетну небезпеку". До слова, тривогу в регіоні оголошували двічі.
Окрім того, у Бєлгородській та Воронезькій області попереджали про атаку безпілотників. У мережі не повідомляли про вибухи чи роботу "пе-ве-о", однак на ранок у російському міноборони відзвітували про "успішне відбиття атаки". Окупанти стверджують, що уночі буцімто "збили 6 дронів":
- Курська область – 1 безпілотник,
- Брянська область – 3 безпілотники,
- Тульська область – 2 безпілотники.
Водночас варто зауважити, що окупанти попереджали про небезпеку в одних регіонах, а "збивали дрони" – зовсім в інших.
Традиційно, у Росії заявили, що "руйнувань немає" та "ніхто не постраждав".
Росію атакували дрони 6 березня: що відомо про вибуховий ранок
- Зранку 6 березня у Росії також було тривожно. Про атаку безпілотників та потужні вибухи повідомляли відразу у кількох областях.
- Так, окупанти повідомляли, що зранку пролунав потужний вибух у Туві. Відомо, що інцидент стався на Шагонарській ТЕС. Після вибуху там спалахнула пожежа, а у небо здійнявся чорний дим. Відомо про щонайменше 18 постраждалих унаслідок вибуху. Через інцидент на ТЕС тисячі людей залишилися без опалення у -15 градусів морозу.
- Також тривожно було й у Бєлгороді – там оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Водночас у Воронезькій області бідкалися, що безпілотники буцімто намагалися атакувати нафтобази та аеродром. Традиційно, окупанти заявили, що "все збили".
- У Курську 6 березня також лунали вибухи. Там заявили, що безпілотники атакували гірничо-збагачувальний комбінат, а також склад пального. Після вибухів на об'єктах спалахнула пожежа.