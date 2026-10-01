Перевіряють в аеропортах: у Росії чоловікам почали вручати повістки

У Росії силовики почали перевіряти військовий облік чоловіків безпосередньо в аеропортах. Під перевірки потрапляють, зокрема, ті, хто нещодавно набув російського громадянства.

Такий випадок зафіксували в аеропорту Кольцово в Єкатеринбурзі, де чоловікам із набутим громадянством Росії вручали повістки. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

Що відбувається в російських аеропортах?

За інформацією руху, після прибуття до Росії силовики перевіряють чоловіків на перебування на військовому обліку.

Водночас Міністерство внутрішніх справ Росії офіційно підтвердило створення 17 пунктів міграційного контролю в аеропортах країни. Однак інформація про постійну присутність представників військкоматів у всіх аеропортах наразі не підтверджена.

В "Атеш" припускають, що такі заходи можуть свідчити про підготовку до нової хвилі мобілізаційних заходів. Але підтверджень того, що російська влада ухвалила рішення про нову мобілізацію, у наведеній інформації немає.



У російських аеропортах перевіряють військо-облікові документи / Фото "Атеш"

Чи вручали повістки в Росії раніше?

В "Атеш" нагадали, що подібну практику застосовували під час мобілізації у 2022 році. Тоді біля пункту пропуску "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією розгорнули мобільний військкомат, де вручали повістки чоловікам, які намагалися виїхати з Росії. Тепер додаткові перевірки, за даними руху, проводять і в аеропортах. Активісти закликають чоловіків перед поїздками перевіряти наявність обмежень на виїзд із країни та не підписувати документів, зміст яких їм незрозумілий.

Як у Росії обмежують виїзд чоловіків за кордон?

Раніше "Атеш" також повідомляв про випадки прихованих обмежень на виїзд за кордон для чоловіків мобілізаційного віку. Такі ситуації фіксували в аеропортах Москви, Санкт-Петербурга та Єкатеринбурга. Чоловіків скеровували на додаткову перевірку документів і звірку даних, через що вони не встигали на свої рейси. При цьому офіційно про заборону на виїзд їм не повідомляли, а після тривалого очікування документи повертали й відпускали чоловіків.

На тлі повідомлень про можливі нові мобілізаційні заходи Росія також накопичує сучасні танки та артилерію на базах зберігання, що може свідчити про підготовку резервів для майбутнього використання.

