У Росії анонсували держвипробування нової гіперзвукової зброї

Кремль анонсував початок державних випробувань новітньої гіперзвукової ракети "Циркон" з надводного носія. Вони заплановані на першу половину серпня.

Як повідомили російські ЗМІ з посиланням на джерела в оборонно-промисловому комплексі, буде декілька етапів випробувань "Циркону".

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Як відбуватимуться випробування

Першу ракету з "Циркону" запустять з фрегата "Адмірал Горшков". Загалом із судна планують здійснити 4 пуски. А вже у другій половині серпня розпочнуться льотно-конструкторські випробування "Циркону" з атомного підводного човна "Сєвєродвінськ".

Що варто знати про "Циркон"

Раніше планувалося почати держвипробування в травні-червні, але їх перенесли на серпень з невідомих причин.

Ще у 2019 році у США склали доповідь про новітнє російське озброєння. У переліку згадувався і "Циркон". Згодом представник Пентагону Томас Кемпбелл, говорячи про російські військові потуги, вказував, що в листопаді 2020 року Росія заявила про успішне випробування протикорабельної гіперзвукової крилатої ракети.

Раніше офіційні особи в США зневажливо описували цю зброю як "надуману". Однак голова норвезької розвідки заявляв, що "Циркон" – це дійсно "нова гіперзвукова технологія, від якої важко захищатися".