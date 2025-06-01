У Брянській області міст упав на пасажирський потяг, є загиблі та багато поранених

Увечері 31 травня в Росії сталася надзвичайна пригода. Міст упав просто на потяг, коли той їхав унизу. Вже відомо про низку жертв і постраждалих.

Деталі зібрав 24 Канал.

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Що відомо про падіння мосту на потяг у Росії

Як повідомили телеграм-канали, подія сталася перед селищем Вигоничі в Брянській області. Потяг з пасажирами їхав маршрутом Москва – Климово, коли на нього впав міст.

Чотири вагони зійшли з рейок. Кажуть, що мостом у момент події проїжджали фура та легкові авто.

Аварія з мостом на Брянщині / Фото з телеграм-каналів

Що каже влада

Губернатор прокоментував інцидент так: "У районі однієї з ділянок федеральної автодороги А240 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів та пасажирського залізничного складу. На місці працюють усі екстрені служби, представники органів влади. Робиться все необхідне для допомоги постраждалим".

Дивіться відео з місця подій у Брянській області (обережно, може бути мат!)

Дехто пише, що опору мосту могли підірвати.

Пізніше у Московській залізниці підтвердили диверсію. Там повідомили, що пасажирський поїзд зійшов з рейок через обвалення прогону будівлі автомобільного мосту "внаслідок незаконного втручання в діяльність транспорту".

Скільки людей постраждало

ЗМІ пишуть, що кількість постраждалих – 44, це все пасажири потягу. Тих, хто не може вийти самостійно, витягають через вікна.

Четверо людей загинули.