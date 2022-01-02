У Росії автобус з пасажирами потрапив у страшну ДТП: є жертви й багато постраждалих

У Росії у неділю, 2 січня, автобус з пасажирами потрапив у моторошну ДТП під Рязанню. Жертвами стали 5 людей.

Трагедія сталася у Скопінському районі близько 05:45. Автобус Neoplan прямував за маршрутом Москва – Астрахань.

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Постраждали – понад 20 людей

За даними, ЗМІ автобус в'їхав у залізничну опору. За різними даними, у салоні перебували 49 або 50 людей.

Постраждали під час ДТП 22 людей. У лікарні опинилися 12 пасажирів, серед них – 2 дітей. У реанімації перебувають 3 постраждалих.

Водій автобуса – 47-річний Олександр Колихайло – пішов з життя у лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Російські телеграм-канали повідомляють, що водій автобуса міг заснути за кермом. Водночас офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.

Пасажирка розповіла, що все відбувалося дуже швидко. Люди спали. Коли зрозуміли, що трапилося, не змогли відчинити двері, вибили вікно.

У Росії 26 грудня у ДТП потрапив автобус "Донецьк – Москва". У ньому перебували мешканці тимчасово окупованих територій України. На жаль, 3 людей загинули

ДТП під Рязанню / Управління МВС Росії по Рязанській області

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