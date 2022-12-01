Одразу мінус 2: у Росії батько окупанта помер на похороні сина

1 грудня 2022 , 22:13
Читать новость на русском

У Бєлгородській області поховали загиблого на війні проти України окупанта. Серце батька горе-військового не витримало і він помер.

Цю новину опублікували російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Подія трапилася у селі Салтикове в Бєлгородській області.

Цікаво Забагато рушників і дров: у Путіна закликають не переборщити з підтримкою родин "мобіків"

Серце батька окупанта не витримало

У Бєлгородській області поховали Андрєя Отмахова, який покинув 2 дітей і пішов убивати українців, воюючи за амбіції божевільного диктатора.

Окупант загинув безславно, хоч і в рідному селі на Бєлгородщині його поховали на так званій "Алеї слави". Під час похорону в батька окупанта заболіло серце і той помер. 

Втрати росії у війні

Російському керівництву абсолютно байдуже на своїх людей, значна частина з них є гарматним м'ясом для фронту, що яскраво ілюструє статистика втрат.

Станом на 1 грудня українська армія успішно ліквідувала та знищила:

  • близько 89 440 окупантів;
  • 2 915 танків;
  • 5 877 бойових броньованих машин;
  • 1 904 артилерійських систем;
  • 395 реактивних систем залпового вогню;
  • 210 засобів ППО;
  • 280 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 1 562 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 531 крилату ракету;
  • 16 кораблів та катерів;
  • 4 441 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 163 одиниці спеціальної техніки.

Тим часом родинам загиблих з Якутії роздають лід: дивіться відео

 

Автор: Іван Магуряк