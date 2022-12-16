Звідти атакували Україну: у Волгоградській області бідкаються через падіння "невідомих об'єктів"

Росія 16 грудня завдала масовану терористичну атаку по Україні. Однак деякі ракети "втомилися" ще на території країни-терористки.

Місцеві жителі записують перелякані відео й бідкаються, що щось "прилетіло". Дехто навіть настільки "прозрів", що побачив ракети. Росіяни вдають, наче не розуміють, що відбувається. Їхні істерики поширюють російські телеграм-канали, інформує 24 канал.

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Водночас реальність – максимально зрозуміла.

Сергій Братчук розповів, що Росія сама обстріляла Волгоградську область. Ракети, які країна-терористка випустила по Україні, просто не долетіли. На уламках – написи російською мовою. Зокрема, слово – "внимание".

Одна з російських ракет не долетіла до України та впала у Єланському районі Волгоградської області. Дегенерати бомбардують самі себе,

– заявив журналіст Денис Казанський.

У Волгоградській області впала російська ракета: дивіться відео

Росія обстріляла сама себе / Фото з телеграм-каналів

Ракетна атака 16 грудня