Звідти атакували Україну: у Волгоградській області бідкаються через падіння "невідомих об'єктів"
Росія 16 грудня завдала масовану терористичну атаку по Україні. Однак деякі ракети "втомилися" ще на території країни-терористки.
Місцеві жителі записують перелякані відео й бідкаються, що щось "прилетіло". Дехто навіть настільки "прозрів", що побачив ракети. Росіяни вдають, наче не розуміють, що відбувається. Їхні істерики поширюють російські телеграм-канали, інформує 24 канал.
Зауважте Були неприємні сюрпризи, але робота ППО успішна, – Повітряні сили про нову атаку
Водночас реальність – максимально зрозуміла.
Сергій Братчук розповів, що Росія сама обстріляла Волгоградську область. Ракети, які країна-терористка випустила по Україні, просто не долетіли. На уламках – написи російською мовою. Зокрема, слово – "внимание".
Одна з російських ракет не долетіла до України та впала у Єланському районі Волгоградської області. Дегенерати бомбардують самі себе,
– заявив журналіст Денис Казанський.
У Волгоградській області впала російська ракета: дивіться відео
Росія обстріляла сама себе / Фото з телеграм-каналів
Ракетна атака 16 грудня
- Валерій Залужний розповів, що 16 грудня Росія атакувала Україну понад 70 ракетами.
- Захисники українського неба знищили 60 ворожих ракет.
- Це була одна з найбільших атак на Київ. Ворог випустив по українській столиці близько 40 ракет. Знищити вдалося 37 ракет.
- У Кривому Розі ворог влучив у житловий будинок. Загинули 2 людей.