У Росії більше нема енергетичної зброї
Джерело:телерам Павла Клімкіна
Рішення "Газпрому" припинити постачання газу до Польщі та Болгарії повернеться до Росії бумерангом.
Крах репутації
Тепер всім зрозуміло: РФ більше не надійний постачальник, як вони вдавали з 70-х років минулого століття.
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Цей імідж зазнав ляпасу, від якого не відмитися. Ніхто, включаючи німців, тепер цього не повторюватиме.
Намагання "нагнути" країни ЄС на оплату газу в рублях не працюватиме, рублі Кремль хай залишить собі.
Ба більше, на дворі квітень і сонечко.
ЄС не пробачить
І на додаток Кремль почав глузувати з ЄС, прямо натякаючи, що там будуть відбирати транзитний газ із газогононів. Так само, як вони намагалися звинувачувати нас у 2006 та 2009 роках.
Такого в ЄС вже не вибачать.
Росія як газовий монстр починає рухатися до свого кінця: газ ще важіль, але вже не "енергетична зброя".
Головне: в ЄС вже турбуються, але вже не бояться зупинки поставок. Євросоюз злізає з газової голки і починає лікуватися від залежності. Завдяки нам – Україні.
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