Біля резиденції Путіна встановили ППО Панцир С-1

Пропагандисти показали кадри будівництва нового майданчика для розміщення ППО Панцир С-1 у Москві. Згодом журналісти з'ясували, що розмістили протиповітряну оборону неподалік резиденції російського диктатора.

Відео пропагандисти показали 3 вересня. Згодом журналісти з'ясували, що Кремль розмістив ППО біля селища міського типу Заріччя, що в Одинцовському міському окрузі Московської області Росії.

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Де росіяни розмістили ППО

Журналісти відзначили, що у січні 2023 року Кремль вже розміщував там установки.

Тоді "Панцир" та його радар стояли в чистому полі, наприкінці січня, як випливає із супутникових знімків Google, майданчик зробили стаціонарним, а зараз позицію "Панцирів" обнесли парканом і побудували для установок подіуми,

– заявило видання.

Підтвердження змін видно на супутниковому знімку Planet.com від 3 вересня 2023 року.



Де росіяни розмістили ППО

Ці "Панцирі" встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського президента Владіміра Путіна в Ново-Огарьово,

– зазначили журналісти.

Росіяни поставили "Панцирі" на подіуми інших майданчиків у Підмосков'ї

Журналісти видання проаналізували супутникові знімки інших майданчиків у Підмосков'ї, на яких на початку 2023 року встановили системи ППО для захисту російської столиці від дронів.

Виявилось, що схожих змін зазнали також позиції "Панцирів" на:

Новоризькому шосе;

в районі аеропорту Остаф'єво.

Зокрема, там також майданчики вкрили бетонними плитами, обгородили парканами, самі "Панцирі" теж поставили на подіуми.



Як росіяни розмістили ППО в Росії / Фото порівняло "Радіо Свобода"



Як росіяни вдосконалили систему ППО / Фото порівняло "Радіо Свобода"

У Росії знову заявили про атаку дронів

Ніч проти 5 вересня у росіян видалась тривожною – окупанти знову заявили про атаку дронів у декількох регіонах. Зокрема, міноборони Росії заявило про буцімто збиття безпілотника над Калузькою областю.

Мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що нібито ще один дрон збили в Істринському районі, що під Москвою. Однак, за його словами, немає ані руйнувань, ані постраждалих. Щоправда, написав, що внаслідок падіння уламків нібито пошкоджений побутовий об'єкт.

Також міський голова Москви додав ще й про збитий дрон у Тверській області у районі Завидово, проте запевняв, що там теж немає ані постраждалих, ані руйнувань.