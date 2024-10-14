Шукають по всій країні: яку серйозну проблему не здатні розв'язати в Росії

У Росії проблеми із кадрами. Окупантам не вистачає кваліфікованих працівників на заводах, які виготовляють військову техніку.

Росія, дійсно, має проблеми із робочою силою, проте пропагандисти все спростовують і, як завжди, стверджують, що все йде за планом. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 каналу, аби виготовляти зброю вчасно, за вказівками керівництва, персонал працює понаднормово – у 3 зміни.

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Нестача кадрів

Сергій Кузан зауважив, що на усіх заводах, де окупанти виготовляють військове обладнання, є нестача кваліфікованої робочої сили. Мовиться не про сотні, а про тисячі осіб.

Керівництво заводів пропонує працівникам великі зарплати, зокрема 1,5 – 3 тисячі доларів. Крім того, влада надає пільги та соціальні пакети: страхування, медичне обслуговування, харчування, знижки на іпотеку,

– сказав голова Українського центру безпеки та співпраці.

Він пояснив, що держава дуже відповідально підходить до залучення працівників у авіабудівну та авіаремонтну промисловості.

Важливо! Попри міжнародні санкції, Росія щомісяця виробляє десятки ракет "Калібр" та сотні дронів "Шахед". За даними Forbes, російський військово-промисловий комплекс продовжує виготовляти від 132 до 171 ракет щомісяця на суму понад 1,1 мільярда доларів. У 2024 році Москва планує випустити 224 ракети Х-32 та розробляє нові види озброєнь.

Зараз Росії бракує понад 4000 працівників. Це вказує на те, що у військовій промисловості противника є брак кваліфікованих рук.

Вони його (персонал – 24 Канал) шукають по всій країні. Для того, щоб збільшити спроможності виробництва окупантам потрібне додаткове обладнання, але, щоб управляти ним, необхідні кваліфіковані інженери. І з цим у росіян велика проблема,

– наголосив Кузан.

Він додав, що найближчим часом Москві цю проблему вирішити не вдасться, проте окупанти роблять для цього все можливе.