росії бракує командирів у центральному військовому окрузі: хтось відмовляється, а хтось загинув

На 141 добу повномасштабної війни російські окупаційні війська заговорили про дефіцит кадрів, зокрема на адміністративних посадах. В Генштабі Збройних Сил України пояснили, що це пов'язано зі значними втратами особового складу армії країни-агресорки.

Про це йдеться у ранковому зведенні відомства за 14 липня. Крім того, Генштаб ЗСУ зауважив, що все частіше фіксуються випадки незадовільного продовольчого забезпечення росіян.

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Втрати та відмова від бойових дій: армії окупантів бракує командирів

За наявною інформацією Генштабу ЗСУ, у росії залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу. Причини банальні – значні втрати на фронті та відмова від участі у бойових діях на території України.

Експерти зазначають, що масова відмова брати участь у війні – це перша ознака, що невдовзі путін може зіткнутися із серйозними проблемами. Так, російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зауважив, що наразі багато військовослужбовців відмовляються йти на фронт. Відомо про відмову 500 людей у Краснодарському краї та 200 осіб – у бурятії.

росія може перейти до вербування найманців із в'язниць

Водночас, зазначає розвідка Великої Британії, через кадрові проблеми на тлі прихованої мобілізації, росія може перейти до вербування найманців із в'язниць. Відомо, що окупанти активізували рекрутування у республіці Адигея. Збір новобранців відбувається на військовому полігоні недалеко від хутора Молькіно, що у Краснодарському краї. Аналогічна робота здійснюється у місцях позбавлення волі у Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Всім їм обіцяють повну амністію за умови підписання контракту на 6 місяців. Схожу діяльність росія розгорнула у невизнаному Придністров'ї.

Розвідка Британії пояснила, чому мобілізації в росії не буде

Як повідомила розвідка Великої Британії, нижня палата російського парламенту прийняла одночасно в другому і третьому читаннях закон, що дозволяє уряду вводити "спеціальні заходи у сфері економіки".

На думку розвідки, це – чергова спроба кремля запровадити економічні заходи для підтримки "спеціальної військової операції" без офіційного оголошення державної мобілізації. таким чином держава-агресорка уникне визнання того, що вона бере участь у війні та не допустить проникнення у суспільство думки, що російська армія не здатна подолати ЗСУ.

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