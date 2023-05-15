Вплинув на майбутнє Росії: які наслідки матиме літакопад на Брянщині
Росіяни уже навіть не продовжують запевняти, що все йде по плану, адже це очевидно не так. Все частіше в Росії спостерігається справжній літакопад. Так 13 травня в Брянській області упали 2 літаки та 3 вертольоти.
Такі інциденти матимуть великий вплив не тільки на теперішню ситуацію в Росії, а й на її майбутнє. Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.
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"Незрозуміло, чи вони не вміють літаками керувати, чи вони не вміють їх обслуговувати, чи їх збивають", – прокоментував Рашкін.
Наслідки для Росії
Громадський діяч згадав інтерв'ю з директором школи льотчиків, який говорив що вражений тим, як росіяни не вміють використовувати свої вертольоти, щоб маневрувати тощо.
Ця проблема, з іншого боку, ще й показує загальний рівень підготовки російської армії, яку готують не за стандартами НАТО, а за стандартами Росії.
А це ні про що хороше не говорить. Коли ми бачимо, що, можливо, пригожинське угруповання воює більш відчайдушно, ніж російська регулярна армія, яка не згодна просто гинути і лягати під кулі – це розвал російської імперії, який починається з армії, а потім доходить до країни, до режиму,
– додав мовець.
Він назвав це буквально чорним днем російської авіації, який не є першим і не буде останнім. Певно, російські пілоти скоро боятимуться злітати, адже їх можуть просто збити.
Цей літакопад має вплив навіть на майбутнє, адже коли будуть розглядатися питання, чию зброю закуповувати, і чи потрібна комусь російська зброя, знову буде зрозуміло, що вона нікому не потрібна.
Рашкін прокоментував російський літакопад: дивитися відео
Російські літаки все частіше падають на своїй території
- Спершу 13 травня російський гелікоптер впав у місті Клинці Брянської області, що недалеко від російсько-українського кордону. Місце падіння його було у приватному секторі. На місці було видно стовп чорного диму. Як повідомляли російські ЗМІ, внаслідок падіння загинули двоє пілотів.
- Наступний вертоліт впав у селищі Сурецький Мураха Клинцівського району. А далі самоліквідувалися винищувачі Су-34 та Су-35.
- Загалом речник Повітряних сил ЗСУ підтвердив, що ворог втратив 2 літаки та 3 вертольоти. Він припускає різні варіанти їхньої ліквідації: від роботи російських партизанів, до роботи винищувачів, української чи російської ППО, ПЗРК тощо.