У Росії буде новий тип громадянської війни, – Піонтковський пояснив її особливості

В Росії буде новий тип громадянської війни – між собою воюватимуть приватні армії. І боротьба за владу та багатства вже йде. Піонтковський наголошує, що це нагадує картину останніх років комуністичної влади.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він пояснив, що це буде повністю новий тип громадянської війни чи, як кажуть на Заході, "російська смута".

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Опозиціонер зазначив, що це не ідеологічна війна 1917 – 1921 років, коли боролися армії за комуністичну ідею чи "нерозділену Росію".

Це будуть у величезному масштабі бандитські розбірки 90-х, коли всі ці приватні армії будуть воювати. Так, армія Пригожина "заточена" на переділу власності – вони розграбують "Рубльовку", олігархів та захоплять великі активи,

– вважає Піонтковський.

На його думку, це буде не ідеологічна війна людей, які мають різні точки зору, це буде величезна бандитська розбірка. "Тому там буде не дві країни, в Росії буде багато країн", – додав він.

Як зазначив публіцист, ще один елемент хаотизації Росії – те, що ці приватні армії зараз створюють "губернатора" під виглядом тероборони.

"Пригожин створив свою армію, щоб розграбувати всіх. А Тімченко ("гаманець" Путіна, – 24 Канал) створює свою армію, щоб зберегти свої мільярди", – каже Піонтковський.

За його словами, це не громадянська війна, яка готується, вона вже відбувається на наших очах.

Адже за останні два місяці відбулося близько десятка загадкових смертей менеджерів компаній – вони або "випадали з вікон", або раптово "вмирали від інфаркту". Це нагадує картину останніх років комуністичної влади. Тобто ця війна вже почалася, і йде,

– підсумував Піонтковський.

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