У Росії буде спокуса зробити "пакость", – Герус про загрозу енергетиці України
Джерело:24 канал
Для України дуже важливо, аби не було заборони на поставки в Україну різного вугілля. Якщо так все ж станеться – ситуація в Україні ускладниться, а Росія лише зрадіє.
Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. Він пояснив, що країна повинна мати достатні запаси вугілля.
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Як зазначив Герус, країна повинна запускати імпорт раніше, щоб не опинитись у ризикованій ситуації.
Коли в України багато імпорту – це проблема. Однак якщо ви бачимо, що в нас запаси вугілля знижуються – треба включати цей імпорт, щоб запаси були на високих, комфортних рівнях.
Що загрожує країні при малому запасі
За його словами, якщо запаси вугілля знижуються, одразу зникає міцність.
Саме в такі моменти у нашого північного сусіда (Росії – 24 канал) виникає велика спокуса зробити нам якусь пакость,
– зауважив Герус.
"На сильних не нападають. Це стосується і енергетики. До слабкості ніколи не треба допускатись", – підсумував він.
Андрій Герус у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною: відео
Постачання вугілля в Україні: останні новини
- Андрій Герус наприкінці жовтня повідомляв, що Росія зупиняє з 1 листопада постачання в Україну енергетичного вугілля.
- Після такої новини одразу заговорили про можливі віялові відключення, падіння економіки.
- Згідно з даними Міненерго, запаси вугілля на складах ТЕС впали нижче 500 тисяч тонн.