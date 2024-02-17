В Іжевську спалахнула масштабна пожежа в ТЦ, де окупанти виготовляли дрони, – ЗМІ
У Росії знову неспокійно. ЗМІ повідомляють про пожежу, яка зайнялась там, де росіяни виготовляли безпілотні літальні апарати.
Російські телеграм-канали пишуть, що в Іжевську вночі була велика пожежа у приміщення торговельного центру, яке раніше віддали під виробництво БпЛА. У МНС заявили, що горіла "виробнича будівля", передає 24 Канал.
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Площа складала 3 500 квадратних метрів
Велика пожежа сталася в Іжевську вночі проти 17 лютого. Площа пожежі склала 3500 квадратних метрів.
Діяльність підприємства, на якому сталася пожежа, пов'язана з виробництвом професійних миючих та дезінфекційних засобів. Причини займання невідомі.
Телеграм-канали пишуть, що за цією адресою розташоване хімічне підприємство "Іжсинтез-Хімпром" та ТЦ "Новий дім", який, згідно з публікаціями ЗМІ, ще у 2023 році віддали під виробництво безпілотників.
У Росії спалахнула пожежа: дивіться відео
У Курській області горіла нафтобаза
- Пізно ввечері 14 лютого у Курській області пролунали вибухи. Невдовзі стало відомо, що там спалахнула пожежа на нафтобазі. Причому інформацію про це підтвердила місцева влада.
- Губернатор Курської області Роман Старовойт вирішив поскаржитися на ситуацію. Мовляв, буцімто сталася атака українського дрона, внаслідок якої й спалахнула нафтобаза у Курському районі. Водночас він взявся запевняти, що постраждалих буцімто немає. Також попрохав зберігати спокій місцевих мешканців.
- Згодом журналісти почали писати, що спалахнув резервуар об'ємом 100 тонн. На місці продовжують працювати пожежники.