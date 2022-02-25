У Росії частково обмежують доступ до фейсбук

Соцмережа фейсбук 24 лютого заблокувала сторінки чотирьох російських ЗМІ. Через це Роскомнадзор ухвалив рішення нібито їх захищати.

Фейсбук заблокував телеканал "Звезда", інформаційне агентство "РИА Новости", сайти "Лента.ру" та "Газета.ру". Роскомнадзор звинуватив мережу у посяганні на права та свободи громадян Росії.

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Роскомнадзор відправив вимоги для компанії Meta Platforms, якій належить фейсбук, зняти обмеження. Крім цього, у американської компанії вимагали пояснень щодо таких дій, але окупантів проігнорували.

Обмеження для росіян

Генеральна прокуратура Росії 25 лютого з міністерством закордонних справ ухвалили рішення визнати фейсбук винним у порушенні прав людини. Відтепер вони частково обмежуватимуть росіянам доступ до соцмережі.

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