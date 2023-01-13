Сила тяжіння не дозволила: у Росії через сильний вітер літак не зміг злетіти

Останнім часом у Росії діється щось дуже дивне. Усе частіше ми розповідаємо про проблеми з цивільною авіацією ворога. Цього разу літаку не дав злетіти сильний вітер.

Сталося це з літаком рейсу Санкт-Петербург – Мурманськ, розповідає 24 Канал. Як повідомляють російські ЗМІ, причиною проблем став сильний вітер.

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Аеродром був, наче ковзанка

На зльотній смузі здійнявся сильний вітер. Тож літак, коли його пілот намагався підняти у повітря, почав ковзати аеродромом. Через це виліт вирішили перенести. Відповідну інформацію озвучили представники аеропорту Пулково "Повітряні ворота північної столиці".

З російською авіацією повна біда

Наприклад, ввечері 7 січня стало відомо, що під Маріуполем помітили літак. За попередньою інформацією, він летів у сторону Ростова-на-Дону. Але долетіти йому не вдалося. Повітряне судно спалахнуло в небі та петлями пішло вниз. На жаль, достеменно невідомо, що це було за повітряне судно.

А от наступного дня росіяни мали можливість насолоджуватися своєю улюбленою зимою. Так, у Пермі повітряне судно не могло вилетіти. А причиною того стала досить банальна річ – літак застряг у кучугурах снігу.

Зауважимо, що спочатку цей рейс просто переносили через погані погодні умови. Пізніше пілоти таки спробували повітряне судно підняти у повітря. Але поки вирулювали його на злітній смузі, літак занесло і він застряг у снігу. Пасажирів екстрено вивели та відправили назад до аеропорту.

А от екстрену посадку здійснив літак, який летів з Москви на Гоа. Його приземлили на заході Індії, адже надійшло повідомлення про міну на борту. Мабуть, його надіслав той, хто на регулярній основі "заміновує" торгові центри в Україні.

Тим часом у російському Заполяр'ї впав літак з пасажирами. Мовиться про Ан-2, на борту якого перебувало близько 12 людей. За попередньою інформацією, мовилося про 10 пасажирів, а також 2 членів екіпажу. Внаслідок цього загинуло двоє людей – пасажир і пілот, ще п'ятеро зазнали важких поранень.

Згодом у Росії відбулося відразу кілька курйозних випадків з цивільною авіацією. Так, у Хабаровську під час посадки у літака лопнуло шасі. А от у Норильську повітряне судно зі 116 пасажирами та 6 членами екіпажу викотилося за межі злітно-посадкової смуги.