"Вигідний обмін": російський чиновник подарував матерям загиблих окупантів рушники та торт

Російський чиновник вирішив зробити "подарунок" матерям загиблих окупантів. Він приніс набори рушників, торт та вітальні листівки.

Такі "дорогоцінні подарунки" привіз голова адміністрації Льгівського району Курської області Сергій Коростелев. Їх вручали до російського Дня матері, передає 24 канал.

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"Вигідний обмін"

Звісно, все це дійство знімали на камеру. Згодом фотозвіт опублікували на сторінці адміністрації району.

У мережі глузують з "подарунків". Зазначили, що вигідний обмін для них. До слова, рушники та листівки висміяли й самі росіяни.

Губернатор привіз матерям рушники / Фото з російських ЗМІ:

Однак схожі насмішки з матерів загиблих загарбників – не новинка для російської влади. Наприклад, раніше губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв на зустрічі з матерями ліквідованих солдатів видав, що їхні сини "належали державі". Він виправдовувався, нібито цю фразу йому сказала матір одного з загиблих.

Втрати ворога

Українські захисники вже ліквідували 87 900 російських окупантів. За добу 27 листопада на "концерт до Кобзона" ЗСУ відправили ще 590 загарбників.

Крім того, бійці "мінуснули" тисячі одиниць ворожої техніки.

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