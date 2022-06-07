У Росії чоловік відібрав у дітей синьо-жовтий наплічник і накричав на них за "непатріотизм"

У Росії палає від усього, що може бодай якось нагадувати Україну. Саме тому один із неадекватних мешканців країни вирішив відібрати у дітлахів рюкзак синьо-жовтого кольору.

Як можна побачити на відео, чоловік їхав електричкою разом з дітлахами. Один із них шкільного віку, а другий ще менший. Вони сором'язливо притиснулись до кутка, адже їх пресував якийсь неадекватний чоловік.

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Лаявся та відбирав рюкзак

Чоловік, котрий вирішив вийти у тамбур, щоб покурити електронну сигарету, причепився до дітлахів. Йому не сподобався наплічник, який був в одного з хлопчаків. Мовляв, він синьо-жовтого кольору, тому від українців.

Неадекватність чоловіка складно пояснити. Адже можна побачити нажахані очі хлопчиків, які явно не самі собі цей рюкзак купували. Неадекват з наїздом буквально силою зняв наплічник зі спини школяра та кинув його на землю. Малий дуже тому засмутився, тож підняв свій ранець і знову накинув на плечі.

Зауважимо, що весь процес супроводжується ненормативною лексикою з боку чолов'яги. До слова, виконавши свій "громадянський обов'язок", неадекват знову взявся за куріння електронної сигарети та випускання диму в обличчя хлопчаків.

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Достеменно не зрозуміло, хто саме знімав це відео. Але можна вкотре для себе зрозуміти одне: в Росії ніхто ні за кого заступатись не буде. Поки цей брутальний чолов'яга пресував дітлахів, автор ролика тихенько стояв собі збоку та фільмував усе це на смартфон.

Тим часом громадяни Росії почали на собі відчувати ті самі утиски, від яких вони рятують українців. Правда, відбувається це не на території країни з "другою армією у світі", а за кордоном.

Посольства Мексики відмовляють у візі українською

Росіяни, які подають електронні документи на візу в Мексиці, стикаються з тролінгом з боку відомства. Їм масово приходять відмови. Причому не англійською або російською, а саме українською мовою.

Щоб подати ту саму заявку, необхідно вказати своє громадянство. Ясна річ, росіянам не вдасться це приховати, тож вони сумлінно вибирають пункт, пов'язаний з їхньою країною. І яким же стає їхнє здивування, коли на екрані з'являється текст: "На жаль, вимушені повідомити, що Ваш запит на отримання електронної авторизації не може бути оброблений". Тож тепер росіянам доводиться вчити українську мову, щоб розуміти, а що це таке сталось.

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