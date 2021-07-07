У Росії чоловік захопив заручників у відділенні банку й вимагав 15 мільйонів рублів

У російській Тюмені захопили заручників у відділенні Сбербанку. Злочинець вимагав 15 мільйонів рублів викупу і погрожував взірвати банк.

Як повідомляють у соцмережах, чоловік зайшов у відділення банку з великим наплічником. З нього начебто стирчали проводи.

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Захоплення заручників у Сбербанку

Інцидент стався вранці 7 липня у відділенні на Червишевському тракті. Чоловік був у медичній масці і з великим рюкзаком нібито із саморобною бомбою. Він погрожував усе підірвати і захопив у заручники працівників банку.



Чоловік, який у Тюмені захопив заручників у банку / Фото 112

Начальниця відділення змогла вмовити зловмисника вивести усіх відвідувачів банку. Із захоплювачем залишилися лише співробітники банку.

За даними поліції, заручниками стали двоє працівників банку. У ЗМІ повідомляють, що заручниками стали троє людей.

На місце одразу ж виїхали силовики і екстрені служби. Через інцидент довелося евакуювати 50 мешканців будинку, у якому розташоване відділення банку.

Зловмисника вже затримали

Протягом менш ніж години ситуацію вдалося залагодити. У телеграм-каналі Life Shot повідомляють, що чоловіка піймали на передачі готівки. Співробітники Сбербанку зайшли в офіс і передали злочинцю 15 мільйонів готівкою.

Чоловік перерахував гроші і висунув нову умову. Він захотів, щоб всі силовики відійшли від будівлі і він безперешкодно вийшов. Однак тут же його і схопили.

За іншою версією, захоплювач заручників сам здався поліції. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Чоловік перебуває на обліку у психлікарні

У російських телеграм-каналах писали, що зловмисник несповна розуму. Після затримання з'явилися його особисті дані: вимагачем виявився 32-річний Олександр Гриченко. Він начебто зізнався, що перебуває на обліку у психлікарні.

При огляді його рюкзака небезпечних предметів не виявили: вибухівки із собою у нього не було.

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