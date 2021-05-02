В МЗС Росії діє група, завдання якої "завалити" саміт Кримської платформи, – Кулеба

У Кремлі вважають Кримську платформу серйозною загрозою. Дмитро Кулеба розповів, що в Міністерстві закордонних справ Росії діє група, завдання якої "завалити" саміт платформи.
Джерело:"Радіо Свобода"
Міністр закордонних справ України зазначив, що успіх Кримської платформи важливий не тільки для МЗС. Це, за його словами, має значення й для правозахисників, журналістів і громадянського суспільства, якому не байдужа доля Криму.
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"Можемо сказати: в російському МЗС діє ціла група, завдання якої "завалити" саміт Кримської платформи, що дуже серйозно вони сприймають цю ініціативу", – сказав Дмитро Кулеба.
Він пояснив, що поки в Україні розповідають, що відповідна платформа – формальність, в Росії насправді намагаються їй протидіяти.
Що треба знати про Кримську платформу
- Президент України у вересні 2020 року представив в ООН концепцію Кримської платформи. Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам долучитися до ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму.
- У січні 2020 року Україна ініціювала створення Кримської платформи на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи.
- Насамперед Кримська платформа передбачає заходи, які мають ініціювати нові рішення для деокупації Криму. Перший саміт запланований на 23 серпня 2021 року.