"Герой епохи": у Росії діти вийшли на ходу з портретами Путіна – фото

В Іркутській області Росії пройшов масовий захід за участю школярів. Частина підлітків йшли вулицями міста Вихорівка з портретами Володимира Путіна.

Хода відбулася там 6 травня. Місцева влада приурочила її до Дня Георгія Побідоносця.

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Колони були сформовані з учасників російського дитячого руху "Юнармія". Очільник її регіонального штабу Олександра Старухін пояснив, звідки взялися портрети лідера Кремля.

За його словами, хода була костюмованою, її учасники представляли різні епохи. "Свою колону ми вирішили позначити портретами Путіна, цитатами його виступів", – зазначив він.



Підлітки з портретами Путіна / Фото з соцмереж



Ходу влаштували в Іркутську 6 травня / Фото з соцмереж

Що таке "Юнармія"