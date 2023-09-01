"Мілітарне" 1 вересня: у Росії першокласникам видали військову форму для лінійки
У Росії на День знань дітей змушують йти у військовій формі. Ймовірно, у державі-агресорці забули, що це – не військовий парад.
Як пишуть російські ЗМІ, у Нижньому Новгороді батьки першокласників поскаржилися, що дітям видали військову форму для урочистостей 1 вересня. Це пов'язано із запровадженням спеціальної програми, передає 24 Канал.
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Форма "на сто розмірів більша"
Відповідно до інформації ворожих ЗМІ, військову форму видали першокласникам школи №172. Батьки не оцінили такого жесту та почали скаржитися.
Видали військову форму всім, навіть дівчаткам, яка на сто розмірів більша, і змушують так йти на лінійку 1 вересня,
– нарікають батьки.
Вочевидь, Росії скоро доведеться шити військову форму дитячих розмірів, адже батьків чомусь обурив не сам факт видачі камуфляжу, а його розмір та те, що дітей нібито змушують йти так на урочисту лінійку 1 вересня.
Після розголосу ситуації дирекція школи намагалась виправдатися та пояснити, що військову форму дітям видали просто на примірку, а День Знань цього року відбудеться як завжди, а не в мілітарному стилі.
За словами директорки навчального закладу, військова форма, яку роздали дітям, пов’язана з тим, що цього навчального року в школі впроваджуватиметься програма "Орлята Росії”. Мовляв, форма потрібна саме для цієї програми. До слова, програма розрахована саме на першокласників.
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