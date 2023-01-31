У Росії є люди, які працюють на Україну і готують диверсії, – ГУР

Кирило Буданов заявив, що в Росії є люди, які насправді працюють на Україну. Ба більше, вони готують диверсії на території країни-агресорки.

Начальник головного управління розвідки натякнув, що на території Росії діють наші агенти. Також він прокоментував постійну "бавовну" в тилу ворога.

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Що сказав Буданов

Кирило Буданов прокоментував атаку на російську авіабазу Енгельс у Саратові, що відбулась у грудні 2022 року.

Очільник розвідки не підтвердив, чи наша розвідка стоїть за цими атаками чи за вибухами на Кримському мості. Варто зауважити, що Росія використовувала атаковані бомбардувальники для ударів по території України.

Однак генерал-майор сказав, що він "очікує більшого, і що Україна має агентів, які працюють всередині Росії".

Це зруйнувало їхні ілюзії безпеки. Є люди, які закладають вибухівку. Є дрони. Поки територіальна цілісність України не буде відновлена, проблеми всередині Росії будуть,

– заявив Кирило Буданов.

Очільник української розвідки також сказав, що Кремлю варто побоюватися колаборантів у своєму оточенні.

"Дійсно є люди, з якими дуже легко працювати на цій території, люди, які розуміють, що Росія має бути іншою. І ми підтримуємо таких людей", – заявив Буданов.

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