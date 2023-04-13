В Росії немає добровольців на війну: як Путін продовжує мобілізувати ресурси

В Росії прирівняли паперові повістки до електронних. Їх розсилатимуть через сервіс держпослуг. 11 квітня Держдума ухвалила й закон про єдиний реєстр військовозобов’язаних. Таких в країні-агресорці до 30 мільйонів.

Відповідну цифру в ефірі 24 Каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він наголосив, що з цих 30 мільйонів немає добровольців і їх силоміць відправлятимуть на війну.

Дивіться також Воювати відправлять всіх: Путін ухвалив остаточне рішення

Мобілізація без мобілізації

Офіційну мобілізацію в Росії не оголошували. Утім, під різними приводами змушують військовозобов’язаних осіб підписувати контракти, зауважив Піонтковський. А з тими, хто відмовляється це роботи, діють дуже жорстко.

Останній випадок стався в Луганській області. Там зникло 100 осіб мобілізованих, які відмовилися підписувати контракт з ПВК "Вагнер". Ймовірно, їх просто вбили і родичі нічого про них не знають. Цей спротив неминучий, бо в Росії добровольців на війну немає,

– відзначив опозиційний політик.

Він додав, що добровольці були з 2014 року, але вони вже всі загинули.

Андрій Піонтковський про електронні повістки в Росії: дивитись відео

Великий план Путіна

Владімір Путін вже не розраховує на перемогу, вважає експерт. Утім, він має намір вічно залишатися при владі. Тому попри все продовжуватиме війну і розповідатиме своїй всеїдній аудиторії, що воює проти усього Заходу.

"Пам’ятаєте, як Путін виступив на федеральних зборах з "гуманною" ініціативою раз на півроку відправляти військовослужбовців у відпустку. Йому треба вічна позиційна війна у патовому стані на лінії вогню, аби він міг розказувати як воює з усім Заходом. А для цього треба великі ресурси людського м’яса", – резюмував Піонтковський.

Електронні повістки в Росії: останнє