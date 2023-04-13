В Росії немає добровольців на війну: як Путін продовжує мобілізувати ресурси
В Росії прирівняли паперові повістки до електронних. Їх розсилатимуть через сервіс держпослуг. 11 квітня Держдума ухвалила й закон про єдиний реєстр військовозобов’язаних. Таких в країні-агресорці до 30 мільйонів.
Відповідну цифру в ефірі 24 Каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він наголосив, що з цих 30 мільйонів немає добровольців і їх силоміць відправлятимуть на війну.
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Мобілізація без мобілізації
Офіційну мобілізацію в Росії не оголошували. Утім, під різними приводами змушують військовозобов’язаних осіб підписувати контракти, зауважив Піонтковський. А з тими, хто відмовляється це роботи, діють дуже жорстко.
Останній випадок стався в Луганській області. Там зникло 100 осіб мобілізованих, які відмовилися підписувати контракт з ПВК "Вагнер". Ймовірно, їх просто вбили і родичі нічого про них не знають. Цей спротив неминучий, бо в Росії добровольців на війну немає,
– відзначив опозиційний політик.
Він додав, що добровольці були з 2014 року, але вони вже всі загинули.
Андрій Піонтковський про електронні повістки в Росії: дивитись відео
Великий план Путіна
Владімір Путін вже не розраховує на перемогу, вважає експерт. Утім, він має намір вічно залишатися при владі. Тому попри все продовжуватиме війну і розповідатиме своїй всеїдній аудиторії, що воює проти усього Заходу.
"Пам’ятаєте, як Путін виступив на федеральних зборах з "гуманною" ініціативою раз на півроку відправляти військовослужбовців у відпустку. Йому треба вічна позиційна війна у патовому стані на лінії вогню, аби він міг розказувати як воює з усім Заходом. А для цього треба великі ресурси людського м’яса", – резюмував Піонтковський.
Електронні повістки в Росії: останнє
- Держдума ухвалила закон про єдиний реєстр військовозобов’язаних у ІІІ читанні. Тепер він буде формуватися в автоматизованому режимі. Найголовніше, що тепер "громадяни, які підлягають мобілізації, зобов'язані отримувати повістки": або в паперовому, або в електронному вигляді.
- Такі рішення – підготовка до майбутньої мобілізації для поповнення втрат восени. Таким чином росіяни діяли минулого року.
- Путін випробовує росіян на терпіння. Він банально захотів порахувати "своїх солдатиків". Атмосфера серед населення понура – окупанти розуміють, що заплатять за свої злочини.