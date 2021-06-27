За цинічної умови: у Росії допустили залучення США до врегулювання ситуації на Донбасі

У Росії заявили, що нібито не є категорично проти участі США у нормандському форматі. Вони допускають таку можливість, але лише з урахуванням однієї умови.

Раніше були процеси у яких допускали залучення США до врегулювання ситуації на Донбасі. Про це 26 червня сказав заступник російського міністра закордонних справ Сергій Рябков.

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Яку умову висувають росіяни

Рябков заявив, що США у нормандському форматі мають вигідно для Росії "впливати" на Україну. Зокрема, "змушувати" Київ виконувати мінські зобов'язання.

Питання у тому, наскільки здатні наші американські колеги відігравати конструктивну роль. Тобто наскільки вони розуміють, що без відомих кроків з боку Києва не вийде зрушити з місця весь цей процес,

– заявив чиновник.

Він додав, що наразі ніякі конкретні обговорення щодо підключення США до нормандського формату не відбуваються: "Ми не займаємо позицію, що це виключається при будь-яких умовах". Водночас Рябков додав, що, мовляв, при нинішньому підході американцям там "робити нічого".

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