У Росії дозволили полювати на тварин з Червоної книги: Greenpeace обурені

2 серпня 2021 , 13:39
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Джерело:

TASS

У Росії набули чинності 2 закони, які дозволяють полювати на тварин, які занесені до Червоної Книги. На думку зоозахисників, це спосіб легалізації трофейного полювання.

Закони почали діяти з 1 серпня. У пресслужбі міністерства природи Росії заявили, що мовиться лише "про виняткові випадки з метою збереження об'єктів тваринного світу".

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Що дозволяють нові правила

Відтепер з законодавства Росії виключають положення, яке забороняє будь-які види полювання щодо ссавців і птахів, занесених до Червоної книги або в червоні книги суб'єктів. З 1 серпня червонокнижних тварин можна вбивати з метою:

  • їх моніторингу;
  • регулювання чисельності;
  • охорони здоров'я населення;
  • усунення загрози для життя людини;
  • запобігання масових захворювань сільськогосподарських та інших домашніх тварин; 
  • забезпечення традиційного способу життя корінних нечисленних народів Росії.

Відповідний дозвіл на здобич рідкісних тварин видаватимуть у Росприроднагляді. У мінприроди наголосили, що заборона на господарське використання, зокрема, полювання на тварин, що занесені до Червоної книги, зберігається.

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Реакція Greenpeace на полювання

У Greenpeace відреагували на зміни у російському законодавстві. За словами керівника програми Greenpeace з особливо охоронних природних територій в Росії Михайла Крейндліна, ці правки фактично є легалізацією трофейного полювання.

На його думку, мисливське лобі в Думі попросило ці поправки для того, щоб мати можливість періодично під виглядом полювання в наукових цілях, добувати червонокнижних тварин. Він додав, що здобич передбачає і виловлення, і відстрілювання тварин.

Це дуже корупційна форма, з нашої точки зору. Насамперед, це трофейне полювання. Це може мати дуже негативні наслідки,
– наголосив Крейндлін.

Полювання на тварин у Росії: коротко

  • Новий законопроєкт мав згладити протиріччя між законами "Про тваринний світ" та "Про полювання". Зокрема, усунути дублюючі норми.
  • У пояснювальній записці зазначали, що законопроєктом "однозначно виключається можливість здійснення будь-яких видів полювання щодо ссавців і птахів, занесених до Червоної книги Росії та в Червоні книги суб'єктів.
  • Натомість вже до другого читання документ доповнили правками. Вони навпаки дозвляють полювання.
  • Серед авторів законопроєкту є депутат Владислав Рєзнік, який належить до президії елітного "Клубу гірських мисливців".
  • У 2016 році цей клуб просивтодішнього віцепрем'єра, який курирував сферу природокористування, під виглядом наукових досліджень видати 5 дозволів на здобич путоранського снігового барана, який входить до Червоної книги.
Автор: Тетяна Сукач