У Росії в ДТП потрапив автобус "Донецьк – Москва": є жертви
Джерело:"Новости Донбасса"
У Ростовській області Росії 26 грудня в ДТП потрапив мікроавтобус з мешканцями тимчасово окупованих територій України. Внаслідок аварії загинуло 3 людей.
Деталі ДТП
Трагедія трапилася близько 5 години ранку у неділю. Водій мікроавтобуса Mercedes Vito не впорався з керуванням.
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Керманич на великій швидкості зіткнувся з вантажівкою. Відомо, що мікроавтобус їхав з Донецька у Москву.
Що відомо про постраждалих
- 3 людей загинули, 2 з них – мешканці Донецька;
- 6 людей з Донецька постраждали.
В окупаційній адміністрації Донецька заявили, що усіх постраждалих госпіталізували у лікарню Тарасовського району.
У Росії на трасі зіткнулися 30 автомобілів
У той же день масштабна ДТП трапилася на трасі Уфа – Оренбург у Башкирії. Через сильні снігопади зіткнулися близько 30 автівок. Внаслідок ДТП одна людина загинула, а щонайменше 5 – опинилися у лікарні. До речі, спершу допомогу постраждалим надавали безпосередньо на місці події.
Через сильну негоду на кількох трасах Башкирії обмежили рух пасажирських автобусів, вантажних автомобілів та маршруток.
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