Курщина прискорила цей процес: у Росії фактично заборонили "воєнкорів"

У Росії ухвалили закон, який фактично забороняє діяльність "воєнкорів". Тепер тим, хто хоче висвітлювати новини про війну, доведеться розкривати персональні дані чиновникам та публікувати лише інформацію, яка підтверджена офіційними джерелами Росії.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що за кілька днів до операції Сил оборони у Курській області у Росії з'явилася інформація про можливу заборону та обмеження публікацій на військову тематику. Цей закон є логічним завершенням кремлівської риторики.

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"Операція у Курській області пришвидшила цей процес, адже російська влада втратила контроль над інформаційним простором у контексті цих подій", – зазначав він.

Хаотична інформація від "воєнкорів"

Ігор Рейтерович підкреслив, що інформація, яку подають у соцмережах "воєнкори", є дуже хаотичною. Це вказує на те, що у Кремлі ніяк не можуть взяти під контроль потік новин про події на території Росії.

Оскільки владі не вдається це зробити природним способом, то вона обрала стандартний, характерний для Росії варіант – видати закон, який матиме обмеження, а хто їх не дотримуватиметься, то буде покараним,

– сказав політолог.

"Воєнкори" зроблять "висновки" і почнуть менше коментувати ситуацію у Росії. На думку Рейтеровича, це буде на користь Україні, адже такі обмеження породжуватимуть внутрішню опозицію, яка буде ображена на владу та вважатиме, що держава кидає їх напризволяще.