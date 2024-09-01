БпЛА могли вразити 2 електростанції у Росії: відео зафіксували вибухи й пожежі

Територія Росії вночі 1 вересня опинилася під масштабним ударом безпілотників. Інформація про прольоти дронів і вибухи у мережі надходила щонайменше з 8 регіонів.

І під ранок з'явилися відео з двох областей, з яких можна зробити висновок про вибухи та пожежі на електростанціях. Мовиться про міста Кашира у Московській області та Конаково у Тверській.

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Вже від початку доби 1 вересня у мережі російські телеграм-канали почали публікувати повідомлення про атаку дронів. Такі відомості надходили упродовж ночі щонайменше з 8 регіонів Росії – Це Московська область, Брянська, Липецька, Бєлгородська, Воронежська, Тульська, Рязанська та Тверська області.

У підсумку місцеві мешканці опублікували відео з двох регіонів, у яких мовилося про ймовірні прильоти БпЛА в електростанції. Це Кашира у Московській області (за сотню кілометрів від Москви) та Конаково у Тверській області (150 кілометрів до російської столиці).

Удар БпЛА по Каширській електростанції: дивіться відео з соцмереж (обережно, ненормативна лексика)

Атака на Конаковську електростанцію: дивіться відео з соцмереж

Офіційно російська влада ураження станом на цей час не визнає. За повідомленнями губернаторів практично всіх областей, де фіксували дрони, "все збито". Причім мовиться про десятки БпЛА.