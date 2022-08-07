Масштабні лісові пожежі у росії: кілька міст заволокло димом, картинка нагадує фільм жахів

росіяни не можуть впоратися з лісовими пожежами, які поширюються на нові площі. Кількість залучених рятувальників перевалила за тисячу, але поки що стихія перемагає.

російським окупантами не вдається впоратися з лісовими пожежами. Незабаром вогонь дістанеться до населених пунктів, вулиці яких вже заволокло димом.

Читайте також У Бахмуті повідомляють про вибухи, кажуть про майже 10 "прильотів"

Лісова пожежа у росії продовжується, вогонь наближається до міст

Як повідомляють ЗМІ російських окупантів, їхнім пожежникам не вдалося подолати лісові пожежі у югрі. Вогонь вже майже дістався двох населених пунктів – рядяського та югортська. Вулиці цих міст вже заволокло густим димом, вони стали ідеальною локацією для зйомок фільмів жахів, особливо – про реалії життя у росії.

На боротьбу з вогнем російські окупанти кинули 20 літаків і гелікоптерів, 40 одиниць наземної техніки та приблизно 1,4 тисячі особового складу. Успіх поки що на боці вогню – він продовжує поширюватися та наближатися до міст.

Війна росії з Україною: останні новини

Міжнародна підтримка України на високому рівні не лише серед політичних еліт. Польський блогер оголосив про збір грошей на автівки для ЗСУ.

Втрати російських окупантів зростають на усіх рівнях. Британська розвідка повідомила, що ЗСУ ліквідували як мінімум 10 російських генералів.

Дивіться також – США готуються оголосити про новий пакет допомоги для України: відео