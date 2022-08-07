Масштабні лісові пожежі у росії: кілька міст заволокло димом, картинка нагадує фільм жахів
росіяни не можуть впоратися з лісовими пожежами, які поширюються на нові площі. Кількість залучених рятувальників перевалила за тисячу, але поки що стихія перемагає.
російським окупантами не вдається впоратися з лісовими пожежами. Незабаром вогонь дістанеться до населених пунктів, вулиці яких вже заволокло димом.
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Лісова пожежа у росії продовжується, вогонь наближається до міст
Як повідомляють ЗМІ російських окупантів, їхнім пожежникам не вдалося подолати лісові пожежі у югрі. Вогонь вже майже дістався двох населених пунктів – рядяського та югортська. Вулиці цих міст вже заволокло густим димом, вони стали ідеальною локацією для зйомок фільмів жахів, особливо – про реалії життя у росії.
На боротьбу з вогнем російські окупанти кинули 20 літаків і гелікоптерів, 40 одиниць наземної техніки та приблизно 1,4 тисячі особового складу. Успіх поки що на боці вогню – він продовжує поширюватися та наближатися до міст.
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