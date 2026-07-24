У Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, і доволі велику, – Зеленський

Київ має чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації. Вона буде доволі великою.

Про це сказав Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 24 липня.

Що сказав Зеленський щодо мобілізації в Росії?

Президент зазначив, що у цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають. Водночас російський диктатор Володимир Путін ще збирається збільшувати атаки й розширювати війну.

Йому (Путіну – 24 Канал) потрібні ще росіяни для участі в штурмах. Маємо превентивно від цього захищатись на всіх рівнях: на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідлстрайках, у нашій дипломатії та, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир. Вічна пам'ять усім, кого вбила Росія,

– резюмував Зеленський.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що російський диктатор Володимир Путін обрав шлях продовження воєнних дій проти України. Тому чоловікам мобілізаційного віку варто залишити Росію до вересня 2026 року.

Американський Інститут вивчення війни, своєю чергою, у Росії намагаються закрити нестачу людей на фронті шляхом мігрантів. Нові правові норми, які ухвалили російські депутати, дають владі ще більше інструментів для тиску на тих, хто не хоче йти в армію.